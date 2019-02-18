Жириновский раскритиковал Лазарева из-за Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил певца Сергея Лазарева в антироссийской позиции по Крыму, передает РИА «Новости».

Причиной конфликта стало интервью, которое Сергей Лазарев дал украинским СМИ в 2014 году. В интервью Лазарев отметил, что для него Крым — это Украина. После выхода материала Лазарев обвинил СМИ в монтаже, и пояснил, что имел в виду то, что ему непривычно осознавать, что Крым стал российской территорией.

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В свою очередь Жириновский припомнил этот инцидент, когда комментировал предстоящее выступление Лазарева на «Евровидении».

«Сейчас Евровидение будет в мае в Израиле, кто едет? Лазарев. Что он сказал про Крым? «Крым — это Украина». Выгнать немедленно! Выгнать, чтобы близко не было этого певца», — сказал он.

Жириновский также призвал возбудить несколько уголовных дел в отношении допустивших подобные высказывания.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов референдума не признает.