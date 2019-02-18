Высмеявший Трампа Алек Болдуин ответил на его угрозы

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Американский актер Алек Болдуин, пародировавший президента США Дональда Трампа, ответил на угрозы американского лидера после выхода сатиры на телешоу Saturday Night Live. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что после того, как пародия Болдуина вышла в свет, Трамп посмотрел ее и прокомментировал в своем твиттере.

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«Ничего смешного в том, чтобы смотреть фальшивые новости … Вопрос в том, как сети справляются с этими всеми республиканскими хитами без возмездия», — добавил Трамп.

В ответ на это сообщение, напоминающее угрозу, Болдуин написал, что «Трамп скулит. Парад продолжается. #Уходит в отставку».

«Интересно, представляет ли действующий президент, рассказывающий о том, что моя роль в телевизионной комедии квалифицирует меня как врага народа, что это выглядит как угроза моей безопасности и безопасности моей семьи?», — заключил Болдуин.

Ранее сообщалось, что Алек Болдуин высмеял Трампа из-за режима ЧП.