Шнуров примерил образ Ленина, чтобы представить стихотворение

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем инстаграме опубликовал фотографию, на которой он в одет в стиле вождя Октябрьской революции Владимира Ленина.

Снимок Шнурова в кепке, пальто и валенках сопровождается стихотворением- обращением к Ленину, содержащим ненормативную лексику.

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В стихотворении музыкант обращается к «старичку» с вопросом «где же твой броневичок», а в заключении признается в собственной трусости.

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза отказал Шнурову в поэтическом таланте.