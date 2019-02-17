Избивший жену Башаров узнал о разводе из интернета

Артист Марат Башаров узнал о том, что его жена хочет развестись с ним из интернета, пишет Starhit.

Отмечается, что Башаров был шокирован этой новостью. Он заявил, что не знал, что жена Елизавета Башарова решила с ним развестись и удивлен, что она решила сделать это публично.

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«Почему я узнаю о нас из интернета? Ничего не скажешь! Только попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова», — добавил Башаров.

По его словам, жена в настоящее время вместе с их сыном Марселем и подругой уже месяц отдыхает в Таиланде.

«Видимо, массаж тайский. А я здесь … денежки им отсылаю», — возмутился Башаров.

Ранее сообщалось, что избитая жена Марата Башарова назвала причину развода.