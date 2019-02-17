Алек Болдуин высмеял Трампа из-за режима ЧП

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Американский актер Алек Болдуин спародировал президента США Дональда Трампа и высмеял его решение объявить режим чрезвычайного положения в стране на телешоу Saturday Night Live. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Как отмечается, во время передачи «Трамп» заявил, что ему очень нужна стена для обеспечения безопасности. Затем в ходе шоу его начали задавать вопросы о торговых пошлинах с Китаем.

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«Вы спрашиваете не того парня, потому я чертовски люблю пошлины. Не так сильно, как стену, но я люблю их», — сказал «Трамп».

Он добавил, что все должны понять, зачем ему нужен режим ЧП.

«Я должен, потому что хочу», — пояснил «Трамп».

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал SNL за пародийный ролик про США без него.