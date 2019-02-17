Эксперт высказался о версии шведских исследователей о гибели группы Дятлова
Заслуженный спасатель России Валерий Кудинов заявил, что участники группы Дятлова могли бы спастись, если бы увидели приближение снежной бури. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее члены шведской экспедиции пришли к выводу, что причиной гибели людей могли стать погодные условия, в частности, сильная буря. Они предположили, что туристы решили покинуть палатку, так как боялись, что ее сдует сильный ветер.
«Даже сильная буря не может возникнуть моментально. Если бы это была буря, у них было бы время одеться, обуться, закрыть палатку и сидеть там же, но не выбегать», — прокомментировал эту версию Кудинов.
Он добавил, что от сильного ветра «не убегают, а прячутся». Спасатель заключил, что все опытные туристы знают географию перевала и безопасные места и поэтому не стали бы в спешке выбегать из палатки не одевшись.