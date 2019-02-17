Эксперт высказался о версии шведских исследователей о гибели группы Дятлова

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Заслуженный спасатель России Валерий Кудинов заявил, что участники группы Дятлова могли бы спастись, если бы увидели приближение снежной бури. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее члены шведской экспедиции пришли к выводу, что причиной гибели людей могли стать погодные условия, в частности, сильная буря. Они предположили, что туристы решили покинуть палатку, так как боялись, что ее сдует сильный ветер.

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«Даже сильная буря не может возникнуть моментально. Если бы это была буря, у них было бы время одеться, обуться, закрыть палатку и сидеть там же, но не выбегать», — прокомментировал эту версию Кудинов.

Он добавил, что от сильного ветра «не убегают, а прячутся». Спасатель заключил, что все опытные туристы знают географию перевала и безопасные места и поэтому не стали бы в спешке выбегать из палатки не одевшись.