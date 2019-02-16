«Мелкие ничтожества»: отец Децла ответил комментирующим посты сына

Отец рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Александр Толмацкий назвал «мелкими ничтожествами» всех хейтеров, которые оскорбляют его сына. Об этом он написал в инстаграмме.

Толмацкий удивился, почему люди такие жестокие, ведь в их семье случилось горе. Также он предположил, кем могут быть негативно комментирующие посты его сына.

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«Мелкие ничтожества… Демагоги с пустыми профилями без лиц и публикаций, вам скучно? Или вы выполняете чей-то заказ? А может вы обладаете тайными знаниями о моей семье которых нет у меня? Или вы экстрасенсы читающие мои мысли», — написал Толмацкий.

Кроме того, Толмацкий признался, что оскорбления получает и его жена. Он попросил всех «мелких ничтожеств» перестать это делать.

«Запомните!!! Это мой сын, я всегда его любил, люблю и буду любить», — заключил Толмацкий.

Ранее сообщалось, что мать Децла расскажет на Первом канале всю правду о смерти сына.