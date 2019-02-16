R.E.M. предъявили Трампу ультиматум

Американский президент Дональд Трамп поделился видеозаписью, на которой видна реакция демократов на его выступление в конгрессе и которая выставляет их в смешном виде. Об этом пишет MediaIte.

Отмечается, что в видеозаписи использован трек рок-группы R.E.M. Everybody Hurts («Всем бывает больно»). Группа прокомментировала видео.

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«Мировой лидер притворяется!!!» — говорится в посте группы.

Члены группы также призвали конгресс и медиа преследовать «этого обманщика».

Ранее сообщалось, что против Трампа начали расследование после введения режима ЧП.