На фоне критики организаторы «Оскара» отказались от изменений церемонии
Американская академия киноискусств решила не объявлять лауреатов премии «Оскар» в четырех номинациях во время рекламы, передает Associated Press.
В академии заявили, что 91 церемония пройдет в традиционном формате. Таким образом, было отменено решение о том, что награды за лучший короткометражный игровой фильм, работу стилиста и грим , а также монтаж и операторскую работу будут вручаться во время рекламных пауз.
Ранее сообщалось, что Спайк Ли и Квентин Тарантино раскритиковали церемонию вручения «Оскара».