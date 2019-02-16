На фоне критики организаторы «Оскара» отказались от изменений церемонии

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Американская академия киноискусств решила не объявлять лауреатов премии «Оскар» в четырех номинациях во время рекламы, передает Associated Press.

В академии заявили, что 91 церемония пройдет в традиционном формате. Таким образом, было отменено решение о том, что награды за лучший короткометражный игровой фильм, работу стилиста и грим , а также монтаж и операторскую работу будут вручаться во время рекламных пауз.

Ранее сообщалось, что Спайк Ли и Квентин Тарантино раскритиковали церемонию вручения «Оскара».