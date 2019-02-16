Самолет с Дженнифер Энистон и Кортни Кокс совершил вынужденную посадку

Частный самолет американской актрисы Дженнифер Энистон совершил вынужденную посадку в аэропорте Онтарио. Об этом сообщает TMZ.

Как отмечается, на борту направлявшегося в Мексику самолета находились 12 женщин, среди них были Кортни Кокс и Молли Киммел. Они собирались на вечернику по случаю дня рождения Энистон. Из-за проблем с шиной или колесом было принято решение о совершении вынужденной посадки. Перед приземлением воздушному судну пришлось несколько часов кружить над аэропортом для того, чтобы сбросить топливо. Никто не пострадал, для находящихся на борту вызвали еще один самолет.

Ранее сообщалось, что Брэда Питта заметили на дне рождения Дженнифер Энистон.