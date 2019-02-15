На Первом канале стартует новый сезон шоу «Голос. Дети»
На Первом канале объявили о старте нового сезона музыкального шоу «Голос.Дети», сообщает телеканал.
Отмечается, что шестой сезон вокального конкурса будут судить Пелагея, Валерий Меладзе и Светлана Лобода.
«Из тысяч претендентов жюри выбрало лишь сотню маленьких вокалистов. После этапа «слепых прослушиваний» в проекте останется всего 45 конкурсантов», — передает телеканал.
Ранее сообщалось, что Лобода будет судить новый сезон детского «Голоса».