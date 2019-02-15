Вассерман высказался о скандальном отстранении Друзя

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Участник интеллектуальных шоу Анатолий Вассерман прокомментировал решение Первого канала отстранить магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя от съемок в программе «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Об этом сообщает RT.

По его мнению, это решение является вынужденным, поскольку точно неизвестно, что на самом деле произошло. Друзь при этом правила формально все-таки нарушил, так как он сам не отрицает, что ему сказали о нескольких вопросах.

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«Могу только предложить Первому каналу направить обоих еще на передачу... где есть детектор лжи и можно быстро и с некоторой надеждой на точность результатов выяснить, что же на самом деле произошло», — заключил Вассерман.

Ранее сообщалось, что телеведущий Валдис Пельш отреагировал на скандальное отстранение Друзя.

Редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. Друзь ответил, что редактор передачи сам настойчиво предлагал раскрыть правильные варианты перед съемками.