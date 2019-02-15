Исход игры «Кто хочет стать миллионером?» с Друзем аннулирован, выигрыш не выплатят

Генеральный директор телекомпании «Красный Квадрат Илья Кривицкий заявил, что результаты передачи «Кто хочет стать миллионером» с участием магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя аннулированы. Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель Первого канала.

Он также добавил, что выигрыш Друзю выплачен не будет.

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«Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей, которые смотрели тот выпуск «Миллионера», — отметил Кривицкий.

Ранее сообщалось, что в шоу «Кто хочет стать миллионером?» отреагировали на отстранение Друзя и Бера.

Редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. Друзь ответил, что редактор передачи сам настойчиво предлагал раскрыть правильные варианты перед съемками.