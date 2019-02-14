Зеленский отреагировал на идею запрета сериала «Слуга народа 3»
Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможный запрет сериала «Слуга народа-3». Об этом сообщает ТСН.
«Такого маркетинга ... фильм никогда бы не получил. Я не видел такого, чтобы правительство страны рекламировало сериал», — сказал Зеленский.
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Он отметил, что уже все сделано, чтобы этот фильм посмотрело максимальное количество людей.
«Я в Кривом Роге вырос, в интеллигентной семье, но в 90-е годы. И даже в Кривом [Роге].. в 90-е толпа людей никогда не била одного человека», — прокомментировал ситуацию Зеленский.
Он добавил, что «это не по-мужски и аморально».
Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского на Украине стремительно меняется.