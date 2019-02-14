Представитель Семена Слепакова внесла ясность в данные о его госпитализации

Евгения Лазаревская, которая является концертным директором российского юмориста Семена Слепакова, прокомментировала данные о его госпитализации из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает ФАН.

По ее словам, в настоящее время артист готовится к выступлению, которое состоится 17 февраля.

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«Все у него нормально, готовится к концерту», — сказала Лазаревская.

Ранее Слепаков объяснил, почему удалили его клип о Петрове и Боширове.