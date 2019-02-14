На идею запрета сериала Зеленского отреагировал ЦИК Украины

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ЦИК Украины сможет определить, есть ли агитация в пользу шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского в его сериале «Слуга народа-3» только после показа сериала. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам замглавы ЦИК Евгения Радченко, до выхода сериала сказать, что это агитация не может никто.

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«Если есть образ лица, он используется и этот образ корреспондируется с кандидатом в президенты, то такой материал однозначно может иметь признаки предвыборной агитации», — отметил он.

Ранее сообщалось, что сериал с Зеленским сочли на Украине предвыборной агитацией