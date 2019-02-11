Леди Гага и Брэдли Купер получили «Грэмми» за лучший поп-дуэт

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Американские исполнители Леди Гага и Брэдли Купер получили премию «Грэмми» номинации «Лучший поп-дуэт или групповое исполнение» с песней «Shallow», передает Reuters.

В своем твиттере исполнительница написала, что она «в слезах от гордости и благодарности».

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«Этим вечером я уже не смогу носить макияж», — пошутила Леди Гага.

При этом Купер не смог присутствовать на вручении премии.

Композиция «Shallow» стала саундтреком к фильму «Звезда родилась».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.