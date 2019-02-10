Лариса Долина рассталась с молодым мужем, сообщил Садальский

Певица Лариса Долина рассталась с молодым супругом, сообщает StarHit.

Издание сообщает, что после того, как появились слухи о расставании супругов, Долина сильно набрала в весе. Недавно Долина вновь появилась на публике, сильно похудев.

Информацию о расставании подтвердил Станислав Садальский.

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«Да, они некоторое время назад расстались. Они нормально общаются. Тем более, они официально не расписывались, жили гражданским браком», — заявил он.

На момент начала отношений с Ильей Спициным Долиной было 42 года, а ему 29.