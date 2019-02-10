Оззи Осборн переведен в палату после интенсивной терапии
Британский рок-музыкант Оззи Осборн переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе, передает РИА «Новости».
Уточняется, что Осборн был доставлен в отделение интенсивной терапии в частной больнице. Его жена и дети дежурили у его кровати в течение трех дней.
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Теперь музыкант переведен в собственную палату. Сообщается, что «он снова улыбается и не может дождаться возвращения на сцену».
Оззи Осборн был доставлен в отделение интенсивной терапии из-за подозрения в пневмонии.