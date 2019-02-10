Доктора рассказали о фатальных последствиях болезни Оззи Осборна
Британский рок-музыкант Оззи Осборн был доставлен в отделение интенсивной терапии из-за подозрения в пневмонии. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источники.
Отмечается, что 70-летний певец был доставлен в отделение интенсивной терапии после того, как его бронхит ухудшился.
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По словам источника, доктора опасались, что это может быть пневмония, которая в его возрасте может быть фатальной. В настоящее время певец идет на поправку.
Ранее сообщалось, что Оззи Осборн был госпитализирован.