Бойкот Gucci и Prada из-за расизма набирает новых сторонников

Американский кинорежиссер Спайк Ли заявил, что больше не будет носить Gucci и Prada, пока бренды не наймут «темнокожих дизайнеров», сообщает Associated Press.

Отмечается, что до этого кинорежиссер появлялся на красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля в сентябре 2018 года в одежде Gucci, а позже и в черном костюме Prada в Милане.

Реклама

По словам актера, крупные модные бренды обязаны иметь темнокожих дизайнеров. Его бойкот, как считает Ли, станет дополнительным сигналом для домов моды, которые уже замешаны в расистских скандалах.

Ранее сообщалось, что в коллекциях Gucci и Аdidas увидели расизм.

В 2018 году в мире моды разразился скандал, когда Prada выпустила линию аксессуаров, напоминающих обезьян с красными губами. Общественность увидела в этом «блэкфейс». В рамках коллекции осень/зима 2018 Gucci представил черную водолазку-балаклаву, ворот которой натягивается на половину лица, а вокруг отверстия для рта изображены ярко-красные губы модели. Это реклама также вызвала критику общественности за ее сходство с так называемым «блэкфейсом» — театральным гримом, который представляет собой карикатурное изображение лица чернокожего человека.