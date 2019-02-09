Зеленский устроил перепалку с военными во Львове
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский устроил перепалку с бывшими украинскими военными во Львове. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, военные преградили Зеленскому дорогу у входа во львовский Дворец культуры.
Как отмечается, протестующие выкрикивали оскорбительные высказывания в адрес шоумена.
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При этом один из военных спросил у Зеленского, считает ли он жителей России братьями.
В свою очередь шоумен заявил, что россияне для жителей Украины «не братья».
Ранее сообщалось, что на Украине завели дело о слежке за Зеленским.