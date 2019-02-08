«Пожелайте мне удачи»: Лазарев о повторном участии в «Евровидении»

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Российский певец и бывший участник группы Smash!! Сергей Лазарев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» покажет всем «другого Лазарева». Об этом сообщает РИА «Новости».

Певец подчеркнул, что несмотря на поражение на этом же конкурсе в 2016 году он не едет на «Евровидение» «за реваншем». По его словам, повторное участие в конкурсе связано только с «музыкой».

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«Пожелайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились», — обратился Лазарев к россиянам.

Он заключил, что ему «очень нужна» поддержка слушателей.

Ранее стало известно, что Лазарев выступит на «Евровидении-2019».