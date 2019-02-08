«Кто его знает»: Познер о вере в Бога

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Журналист и телеведущий Владимир Познер допустил в эфире программы «Абонент доступен» на интернет-канале mix tv, что он когда-нибудь поверит в Бога.

Он подчеркнул, что слова «никогда» или «невозможно» следует употреблять как можно реже. Журналист также заметил, что в 20-летнем возрасте он бы скорее всего не подумал, что когда-нибудь будет критиковать СССР.

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«Я думаю, что это маловероятно, но неправильно будет сказать, что этого произойти не может», — сказал Познер о возможном обретении вера в Бога.

Когда журналиста спросили, что могло бы заставить его поверить в высшие силы, он затруднился ответить.

«А кто его знает», — заключил Познер.

Ранее Познер заявлял, что Россия вырывается из нецивилизационного советского состояния.