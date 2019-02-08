Скончался звезда сериала «Косатка»

В Москве в реанимации в возрасте 34 лет скончался актер театра и кино Александр Зоточкин, передает НСН.

В настоящее время причина смерти актера неизвестна.

Зоточкин учился на актерском факультете Ярославского государственного театрального института. В 2007 году он работал в Калужском ТЮЗе, а в период с 2008 по 2013 был артистом Калужского драматического театра.

Актер снимался в сериалах и фильмах «Косатка», «Временщик», «ОСА», «Кино про Алексеева», «Неравный брак», «Шериф».