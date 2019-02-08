Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении-2019»

Представитель ВГТРК заявил, что Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» представит российский певец и бывший участник группы Smash!! Сергей Лазарев. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россию на конкурсе «Евровидение-2019» представит певец Сергей Лазарев», — сказал представитель.

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Он добавил, что подробности о выборе Лазарева будут раскрыты в программе «Привет, Андрей», которую покажут в субботу, 9 февраля, в 17.30 на телеканале «Россия 1».

В нынешнем году международный песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В прошлом году на конкурсе победила израильская певица Нетта Барзилай.

Ранее сообщалось, что музыкант Юрий Лоза в новом интервью рассказал, что не против создать песню для международного песенного конкурса «Евровидение».

Также ранее стало известно, когда представитель России выступит на «Евровидении».