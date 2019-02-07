WSJ: Вуди Аллен подал иск против Amazon

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Режиссер Вуди Аллен подал в суд иск против подразделения компании Amazon, занимающегося производством фильмов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Аллен подал иск против Amazon на $68 млн за расторжение контракта.

Как отмечается, Amazon отказалась показывать в кинотеатрах ленту Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» после того, как режиссера обвинили в сексуальном насилии.

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При этом Аллен обвинил компанию в расторжении контракта «без основательных причин».

Ранее сообщалось, что экс-модель рассказала об отношениях с Вуди Алленом в 16-летнем возрасте.