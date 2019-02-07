На Украине завели дело о слежке за Зеленским

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Украинская национальная полиция завела уголовное дело по заявлению о слежке от кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Зеленский обратился в полицию с заявлением о слежке за ним и его сотрудниками в Одессе.

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Как отмечается, шоумен утверждает, что слежка за ним продолжилась после его прибытия в Киев.

Ранее сообщалось, что Зеленский запустил издевательское приложение для украинцев.