На Украине завели дело о слежке за Зеленским
Украинская национальная полиция завела уголовное дело по заявлению о слежке от кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Зеленский обратился в полицию с заявлением о слежке за ним и его сотрудниками в Одессе.
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Как отмечается, шоумен утверждает, что слежка за ним продолжилась после его прибытия в Киев.
Ранее сообщалось, что Зеленский запустил издевательское приложение для украинцев.