Юрий Башмет отменил выступление после пожара в «звездном доме»

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Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет отменил свое выступление в Большом зале Московской консерватории. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Башмет должен был выступить вместе с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия».

Как отмечается, артист отменил выступление из-за плохого самочувствия.

Ранее сообщалось, что Башмет был вынужден отменить пресс-конференцию в Москве из-за плохого самочувствия после пожара в квартире дочери.