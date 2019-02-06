Юрий Башмет отменил выступление после пожара в «звездном доме»
Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет отменил свое выступление в Большом зале Московской консерватории. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Башмет должен был выступить вместе с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия».
Как отмечается, артист отменил выступление из-за плохого самочувствия.
Ранее сообщалось, что Башмет был вынужден отменить пресс-конференцию в Москве из-за плохого самочувствия после пожара в квартире дочери.