Отец Ивана Урганта сломал ногу

Отец российского телеведущего Ивана Урганта Андрей сломал правую ногу, когда выходил из своего дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам Урганта, он отвлекся на соседа и упал с лестницы. При этом в ближайшем травмпункте ему «неудачно» наложили гипс, поэтому пришлось обращаться за помощью в другую больницу.

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«Это я еще легко отделался. В городе вон, что творится!» — сказал Ургант.

Он пояснил, что из-за гололеда люди падают, «как виноградные гроздья». Ургант добавил, что продолжает играть на сцене, несмотря на гипс.

Ранее сообщалось, что Ургант попал в аварию в США.