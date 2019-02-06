Лиам Нисон оправдался за слова об убийстве «черного ублюдка»

Британский актер Лиам Нисон пояснил свое неосторожное высказывание о чернокожих. Об этом он сказал в интервью ABC News.

Нисон рассказал, что несколько лет назад его подруга стала жертвой сексуального насилия. Актер добавил, что он спросил у нее про цвет кожи нападавшего. После этого, отметил Нисон, он ходил по городу и надеялся, что он встретится с «черным ублюдком» (в этот момент интервью он изобразил пальцами кавычки) и сможет «убить» его.

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По словам актера, если бы насильник был белым, его реакция была бы такой же. Он подчеркнул, что был шокирован произошедшим. Чтобы справиться со своей реакцией, он ходил на исповедь, а также каждый день бегал по два часа. Нисон заявил, что он — не расист.

«Мы все делаем вид, что мы политкорректны в этой стране... В моей стране. Иногда стоит заглянуть в себя глубже, и тогда вы обнаружите этот расизм и нетерпимость», — сказал Нисон.

Ранее сообщалось, что актера Лиама Нисона обвинили в расизме.