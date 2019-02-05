Божена Рынска обвинила в пожаре погибших жильцов дома в Москве

Журналистка Божена Рынска обвинила жильцов коммунальной квартиры в сгоревшем доме в Москве в причастности к трагедии, передает РИА «Новости».

По ее мнению, риелторы тысячу раз предлагали жителям разумное расселение.

«Но был какой-то жилец, который за свою ... конуру хотел двушку на Патриках. И коммуналка не расселялась. Отравляла жизнь приличным соседям. Не платила за консьержа и уборку лестницы. Неаккуратно таскала баулы и пачкала стены лифта — не свое ж, не жалко. И вот сгорели», — заявила она.

Реклама

Рынска добавила, что, если бы жильцы «разумно расселились», то остались бы живы.

Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы произошел в ночь на 4 февраля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем, полагают в МЧС.