В Сочи нарисовали граффити с Децлом
На улице Комсомольской в Сочи граффитисты Глеб Каштанов и Ян Кузьмин нарисовали портрет рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), сообщает ТАСС.
В частности, фотографии нового портрета Децла опубликованы в аккаунте youfeelmyskill в инстаграме.
На граффити рэпер изображен со сложенными у лица руками.
Граффитист Каштанов объяснил, что музыка Децла «очень повлияла на его жизнь» и поэтому он решил отдать ему «дань уважения».
Ранее рэпер Oxxxymiron рассказал о своих отношениях с Децлом.
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Он открыл нам культуру русского хип-хопа, в которую мы втянулись с головой. Благодаря этому и родилась жгучая страсть к граффити и уличному искусству. Именно эта страсть привела нас туда, где мы есть сейчас и сделала нас теми, кем мы являемся сегодня. С тобой ушла целая эпоха... R.I.P. Кирилл Толмацкий #youfeelmyskill