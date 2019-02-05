В Сочи нарисовали граффити с Децлом

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На улице Комсомольской в Сочи граффитисты Глеб Каштанов и Ян Кузьмин нарисовали портрет рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), сообщает ТАСС.

В частности, фотографии нового портрета Децла опубликованы в аккаунте youfeelmyskill в инстаграме.

На граффити рэпер изображен со сложенными у лица руками.

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Граффитист Каштанов объяснил, что музыка Децла «очень повлияла на его жизнь» и поэтому он решил отдать ему «дань уважения».

Ранее рэпер Oxxxymiron рассказал о своих отношениях с Децлом.