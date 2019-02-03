Музыкальный критик высказался о наследии Децла

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Музыкальный критик Александр Беляев высказался о творчестве ушедшего из жизни рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он был ярким артистом, но с возрастом потерял свою «фишку».

«Он запомнился особенно «Вечеринкой у Децла дома», конечно. Первый юный рэпер у нас в стране. Но вот он, как Робертино Лоретти, повзрослел — и уже как-то потерял свою фишку и тему…», — сказал Беляев.

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Критик добавил, что последующие проекты уже не были такими удачными.

«Хотя музыкант был интересный», — заключил Беляев.

Ранее сообщалось, что российский музыкант и шоумэн Стас Барецкий выступил за «памятник в рэпе» Децлу.