Барецкий выступил за «памятник в рэпе» для Децла
Российский музыкант и шоумэн Стас Барецкий считает, что Кириллу Толмацкому (Децлу) можно поставить «памятник в рэпе». Об этом он сказал РЕН ТВ.
Барецкий отметил, что «изначально» относился к Децлу как к проекту его отца, однако изменил свое мнение, увидев, как музыкант «не сломался на спаде». Он подчеркнул, что рэпер «не включил звезду» и выступал в «андеграундных» клубах.
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«Конечно, он заслужил того, чтобы в рэпе поставить ему памятник», — сказал Барецкий.
Он добавил, что ему «жалко» погибшего в 35 лет музыканта.
Ранее телеведущий Николай Дроздов заявил, что Децл «попадет в рай».