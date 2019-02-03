Барецкий выступил за «памятник в рэпе» для Децла

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Российский музыкант и шоумэн Стас Барецкий считает, что Кириллу Толмацкому (Децлу) можно поставить «памятник в рэпе». Об этом он сказал РЕН ТВ.

Барецкий отметил, что «изначально» относился к Децлу как к проекту его отца, однако изменил свое мнение, увидев, как музыкант «не сломался на спаде». Он подчеркнул, что рэпер «не включил звезду» и выступал в «андеграундных» клубах.

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«Конечно, он заслужил того, чтобы в рэпе поставить ему памятник», — сказал Барецкий.

Он добавил, что ему «жалко» погибшего в 35 лет музыканта.

Ранее телеведущий Николай Дроздов заявил, что Децл «попадет в рай».