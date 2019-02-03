«Ужас какой»: Владимир Соловьев высказался о смерти Децла
Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал известие о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под творческим псевдонимом Децл. Об этом он написал в твиттере.
«Ужас какой. Децл ведь совсем молодой…RIP», — написал Соловьев.
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Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку после смерти исполнителя.
Культовый рэпер ушел из жизни в возрасте 35 лет. Это произошло после концерта в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.
Ужас какой. Децл ведь совсем молодой…RIP https://t.co/gk41Wf14QO— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 3 февраля 2019 г.