«Ужас какой»: Владимир Соловьев высказался о смерти Децла

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Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал известие о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под творческим псевдонимом Децл. Об этом он написал в твиттере.

«Ужас какой. Децл ведь совсем молодой…RIP», — написал Соловьев.

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Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку после смерти исполнителя.

Культовый рэпер ушел из жизни в возрасте 35 лет. Это произошло после концерта в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.