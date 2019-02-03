Ссорившийся с Децлом Баста высказался о смерти рэпера

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Рэпер Василий Вакуленко (Баста/Ноггано) написал в своем инстаграме, что ему «искренне жаль», что Кирилл Толмацкий, более известный под творческим псевдонимом Децл, скончался «так рано».

«Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал Вакуленко.

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Рэпер подчеркнул, что ему «искренне жаль», что Децл скончался «так рано», несмотря на их «конфликты и разногласия» — в апреле прошлого года сообщалось, что Баста выплатил Децлу 350 тыс. рублей за оскорбления в соцсетях.

Ранее появились подробности об обстоятельствах смерти Децла — сообщалось, что он «курил и употреблял спиртное» перед тем, как ему стало плохо.