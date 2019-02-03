Том Хэнкс расскажет о важности журналистов в рекламе для Супербоула
Актер Том Хэнкс снялся в рекламном ролике для американского Супербоула. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, в ролике Хэнкс расскажет о роли журналистов как очевидцев и собирателей фактов.
Как отмечается, в рекламе будут показаны сцены из главных событий новостей от Второй мировой войны до наших дней.
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При этом в ролике Хэнкс подчеркнет важность сбора новостей и отметит опасности, с которыми могут столкнуться журналисты.
Ранее сообщалось, что Том Хэнкс пришел в ресторан и купил всем еды.