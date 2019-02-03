Губернатор Вирджинии рассказал, зачем замазал свое лицо черной краской

Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм прокомментировал публикацию своих фотографий из колледжа, из-за которых он оказался в центре скандала. Об этом сообщает MediaITE.

По его словам, он замазал свое лицо черной краской, чтобы походить на певца Майкла Джексона.

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Он также добавил, что отсутствует на фотографии, из-за которой его обвинили в расизме.

Нортэм подчеркнул, что в колледже участвовал в танцевальном конкурсе в образе Джексона.

Ранее сообщалось, что Нортэм оказался в центре скандала из-за фото.