«Мы смеемся»: Марат Башаров об обвинениях в избиении жены

Артист Марат Башаров опроверг сообщения, что поднимал руку на свою супругу Елизавету Шевыркову, пишет StаrHit.

«Мы читаем и вместе смеемся над этими обвинениями. Но знаете, раз говорят — значит, помнят», — заявил Башаров в эфире программы «Ты не поверишь».

Реклама

Елизавета Шевыркова по-прежнему не комментирует произошедшее в декабре.

Ранее Федор Шевырков, брат супруги актера Марата Башарова, заявил, что Елизавета была напугана после избиения.