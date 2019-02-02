Дочь Лободы приняла участие в съемках шоу «Голос. Дети»

Семилетняя дочь певицы Светланы Лободы Ева приняла участие в шоу «Голос. Дети», сообщает StarHit.

Девочка поучаствовала в шоу не в качестве конкурсантки. Во время съемок видео на песню наставников девочка заняла кресло Светланы, и, нажав на красную кнопку, повернулась к исполнителям.

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Светлана Лобода вошла в жюри нового сезона детского «Голоса».

В 2013 году певица уже побывала в кресле наставницы — она судила украинскую версию шоу талантов «Голос. Дети» вместе с Олегом Скрипкой и Тиной Кароль.