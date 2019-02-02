«Где сейчас Анастасия»: Собчак рассказала о конфликте с Волочковой
Телеведущая Ксения Собчак в программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым на «Первом канале» рассказала о конфликте с балериной Анастасией Волочковой.
Собчак рассказала, что много лет назад они с Волочковой дружили, и она «показала балерине Москву», однако после этого у Волочковой случился роман с молодым человеком телеведущей.
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После этого отношения между женщинами испортились.
«Кто оказался прав? Где сейчас Анастасия? Шпагатики на Мальдивах делает. Только этим и славна», — заявила Собчак.
Также Ксения Собчак рассказала о своих откровенных снимках.