Ни голоса, ни слуха: Первый канал запустит новое музыкальное шоу

Первый канал объявил кастинг на участие в новом музыкальном шоу для тех, у кого нет ни голоса, ни слуха. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.

Отмечается, что у желающих участвовать должно не быть комплексов.

«У вас нет ни голоса, ни слуха? У вас нет никаких комплексов, зато есть большое желание спеть и прославиться? Значит, вы — наш герой! Примите участие в кастинге нового уникального вокального шоу Первого канала — заполните анкету», — говорится в сообщении.

Претендентам также предлагается ответить на ряд вопросов, в частности, почему они хотят научиться петь, выступали ли на публике.