Умер Джереми Харди

Британский комик и актер Джереми Харди скончался от онкологического заболевания, сообщает «Би-би-си».

Эту информацию подтвердила его представитель Аманда Эмери. Она уточнила, что что 57-летний комик умер первого февраля в кругу семьи.

Харди родился в Великобритании. Он снимался в разных юмористических шоу, играл в кино («Переходный возраст», «Черная гадюка 4» и «Отель»), а также снимал документальные фильмы о гражданской войне в стране.

За свою жизнь комик написал несколько книг. Кроме того, он вел колонку для газеты The Guardian.