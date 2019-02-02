Внук Пугачевой попросил у фанатов деньги на новую песню
Внук российской певицы Аллы Пугачевы музыкант Никита Пресняков попросил своих фанатов дать ему денег для записи новой песни и съемок клипа. Об этом он написал у себя в инстаграме.
Пресняков-младший хочет собрать деньги, которых хватит на запись релиза и видео в Лос Анджелесе. Он «по-братски» попросил фанатов прочитать пост и стать «со-продюсерами».
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»[Я] редко прошу поддержки, но тут я очень на вас надеюсь!» — заключил Пресняков.
Ранее сообщалось, что Пугачева посетила концерт Лободы.