Собчак отругала НТВ и пообещала рассказать правду о личной жизни на Первом канале

Телеведущая Ксения Собчак отругала телеканал НТВ и пообещала рассказать правду о своей личной жизни второго февраля на Первом канале. Об этом она написала в телеграмме.

По словам Собчак, коллеги «нтвшники» обманули ее и опубликовали «фейковые скриншоты», поэтому она решила дать эксклюзивное интервью, в котором откровенно расскажет, что на самом деле происходит в ее жизни, и с какими трудностями ей приходится сталкиваться.

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«[Нужно] просто уметь нормально работать, чтобы человеку захотелось прийти и поговорить на все самые сложные темы связанные и с общественным и с личным. Жду эфир», — добавила Собчак.

Ранее сообщалось, что стало известно, что скажет Собчак на Первом канале после драки Виторгана.