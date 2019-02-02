Леонид Агутин рассказал о проблемах со здоровьем
Российский певец Леонид Агутин рассказал о проблемах со здоровьем. Об этом пишет «Собеседник».
Он заявил, что у него стало ухудшаться зрение.
«Нужны очки, но я все никак не соберусь. Как говорят в народе: «Для того чтобы носить очки, мало быть умным, надо плохо видеть!» Все перед глазами расплывается», — сказал Агутин.
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Артист добавил, что ему стало тяжело читать, и это очень его расстраивает.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева снова запела после болезни.