Появилось первое фото Джонни Деппа со съемок «Минимата»

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В сети появились кадры со съемок нового фильма «Минимата», в котором актер Джонни Депп играет известного американского фотожурналиста Уильяма Юджина Смитта, сообщает издание Dailymail.

Отмечается, что фанаты Деппа сравнили его фотографию со съемок фильма со снимками корреспондента Смитта и пришли к выводу, что он имеет поразительное сходство с ним.

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Звезда Голливуда снимается в черно-белом фильме режиссера Эндрю Левитаса. Картина рассказывает о последствиях отравления ртутью в прибрежной Японии 1956 году и борьбе за привлечение к ответственности тех, кто виноват в экологической катастрофе.

По данным издания, драма, основанная на реальных событиях, выйдет на большие экраны в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп в образе Джека Воробья приехал в онкоцентр в Париже.