Названа роль Хавьера Бардема в новой «Дюне»
С испанским актером Хавьером Бардемом ведутся переговоры по поводу участия в съемках фильма «Дюна» по роману Фрэнка Герберта. Об этом сообщает Deadline.
Отмечается, что картину срежиссирует Дени Вильнев, известный по фильмам «Пленницы», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049». В работе над лентой также поучаствуют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгорд и Шарлотта Рэмплинг. Сценарий написали Эрик Рот, Джон Спэйтс и Вильнев.
Реклама
В фильме речь пойдет о молодом человеке Поле Атрейдесе, чья семья получает в управление планету Арракис. После предательства Пол возглавит восстание для возвращение контроля над планетой своей семье.
Как уточняется, Бардем сыграет Стилгара.
Ранее сообщалось, что Оскар Айзек снимется в новой «Дюне».