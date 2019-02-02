Названа роль Хавьера Бардема в новой «Дюне»

С испанским актером Хавьером Бардемом ведутся переговоры по поводу участия в съемках фильма «Дюна» по роману Фрэнка Герберта. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что картину срежиссирует Дени Вильнев, известный по фильмам «Пленницы», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049». В работе над лентой также поучаствуют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгорд и Шарлотта Рэмплинг. Сценарий написали Эрик Рот, Джон Спэйтс и Вильнев.

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В фильме речь пойдет о молодом человеке Поле Атрейдесе, чья семья получает в управление планету Арракис. После предательства Пол возглавит восстание для возвращение контроля над планетой своей семье.

Как уточняется, Бардем сыграет Стилгара.

Ранее сообщалось, что Оскар Айзек снимется в новой «Дюне».