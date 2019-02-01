В Лос-Анджелесе пройдет премьера байопика о Леонардо да Винчи

На фестивале L.A. Italia Fest 17 февраля пройдет премьера биографического фильма «Удивительный Леонардо» (Amazing Leonardo) о художнике и изобретателе Леонардо да Винчи, пишет The Hollywood Reporter.

Режиссером киноленты выступил мексиканец Хесус Гарсес Ламберт, который ранее снял фильм «Караваджо: Душа и кровь» об основателе реалистической живописи. В роли да Винчи сыграл итальянский актер Лука Арджентеро. Первый показ байопика пройдет в TLC Chinese Theatre в Голливуде.

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Премьера картины приурочена к 500-летию со дня смерти да Винчи, который скончался 2 мая 1519 года.

В прошлом году сообщалось о срыве презентации самой дорогой картины в мире авторства да Винчи.